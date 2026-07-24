Kalenderblatt: Was geschah am 24. Juli?

Historische Daten

2025 - Ein seit Jahrzehnten schwelender Konflikt zwischen Thailand und Kambodscha eskaliert: Nach einem heftigen Schusswechsel an der Grenze setzt das thailändische Militär eigenen Angaben zufolge Kampfjets gegen kambodschanische Stellungen ein. Fünf Tage später tritt eine Waffenruhe in Kraft, für die sich unter anderem US-Präsident Donald Trump eingesetzt hatte.