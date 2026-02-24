Kalenderblatt: Was geschah am 24. Februar?

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 24. Februar 2026
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Ethelbert, Matthias
2021 - Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte erteilt die ersten drei Sonderzulassungen für Corona-Tests zur Eigenanwendung durch Laien. Bei allen drei Selbsttests werden die Proben durch einen Abstrich im vorderen Nasenbereich entnommen.
1991 - Im Golfkrieg beginnen alliierte Truppen mit der Bodenoffensive gegen den Irak zur Rückeroberung Kuwaits.
1981 - In Großbritannien gibt der Buckingham-Palast offiziell die Verlobung von Prinz Charles und Diana Spencer (1961-1997) bekannt.
1971 - Das Bundesverfassungsgericht bestätigt in einem Grundsatzurteil das Verbot von Klaus Manns Buch "Mephisto – Roman einer Karriere". Es sieht das Persönlichkeitsrecht des verstorbenen Schauspielers und Intendanten Gustaf Gründgens verletzt.
1896 - Der französische Physiker Antoine Henri Becquerel berichtet erstmals über die von ihm entdeckte radioaktive Eigenstrahlung von Uran.
1976 - Jan Koum (50), ukrainisch-amerikanischer Unternehmer und Milliardär, Mitgründer des Chatdienstes WhatsApp
1976 - Yuval Noah Harari (50), israelischer Historiker (Bestseller "Eine kurze Geschichte der Menschheit" und "Homo Deus")
1956 - Judith Butler (70), amerikanische Philosophin ("Das Unbehagen der Geschlechter")
1926 - Erich Loest, deutscher Schriftsteller (Romane "Völkerschlachtdenkmal", "Zwiebelmuster"), gest. 2013
2025 - Roberta Flack, amerikanische Popsängerin ("Killing me Softly", "The First Time Ever I Saw Your Face"), geb. 1937