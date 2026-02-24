 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Wissen

  4. Was geschah am 24. Februar?

Kalenderblatt Was geschah am 24. Februar?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Kalenderblatt: Was geschah am 24. Februar?
1
Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 24. Februar 2026

Nach der Werbung weiterlesen

Namenstag

Ethelbert, Matthias

Historische Daten

2021 - Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte erteilt die ersten drei Sonderzulassungen für Corona-Tests zur Eigenanwendung durch Laien. Bei allen drei Selbsttests werden die Proben durch einen Abstrich im vorderen Nasenbereich entnommen.

1991 - Im Golfkrieg beginnen alliierte Truppen mit der Bodenoffensive gegen den Irak zur Rückeroberung Kuwaits.

1981 - In Großbritannien gibt der Buckingham-Palast offiziell die Verlobung von Prinz Charles und Diana Spencer (1961-1997) bekannt.

1971 - Das Bundesverfassungsgericht bestätigt in einem Grundsatzurteil das Verbot von Klaus Manns Buch "Mephisto – Roman einer Karriere". Es sieht das Persönlichkeitsrecht des verstorbenen Schauspielers und Intendanten Gustaf Gründgens verletzt.

1896 - Der französische Physiker Antoine Henri Becquerel berichtet erstmals über die von ihm entdeckte radioaktive Eigenstrahlung von Uran.

Geburtstage

1976 - Jan Koum (50), ukrainisch-amerikanischer Unternehmer und Milliardär, Mitgründer des Chatdienstes WhatsApp

1976 - Yuval Noah Harari (50), israelischer Historiker (Bestseller "Eine kurze Geschichte der Menschheit" und "Homo Deus")

1956 - Judith Butler (70), amerikanische Philosophin ("Das Unbehagen der Geschlechter")

1926 - Erich Loest, deutscher Schriftsteller (Romane "Völkerschlachtdenkmal", "Zwiebelmuster"), gest. 2013

Todestage

2025 - Roberta Flack, amerikanische Popsängerin ("Killing me Softly", "The First Time Ever I Saw Your Face"), geb. 1937