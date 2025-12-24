Kalenderblatt: Was geschah am 24. Dezember?

Historische Daten

2024 - Papst Franziskus öffnet in einer feierlichen Zeremonie die Heilige Pforte des Petersdoms. Damit beginnt das Heilige Jahr der katholischen Kirche, das in der Regel alle 25 Jahre gefeiert wird. Gläubige können in dieser Zeit durch Gebet und Buße einen Ablass ihrer Sünden erlangen.