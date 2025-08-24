Kalenderblatt: Was geschah am 24. August?

Historische Daten

2015 - Es wird bekannt, dass die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in der zentralsyrischen Stadt Palmyra den rund 2000 Jahre alten Tempel Baal Schamin zerstört hat. Unklar ist das genaue Datum der Zerstörung. Palmyras Ruinen aus den ersten Jahrhunderten nach Christus gehören zum Unesco-Weltkulturerbe.