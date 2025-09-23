Kalenderblatt: Was geschah am 23. September?

1925 - Hartmut von Hentig (100), deutscher Pädagoge und Bildungsreformer, Schöpfer der Laborschule und des Oberstufenkollegs in Bielefeld, etwa 70 Buchveröffentlichungen ("Wie hoch ist die Höhere Schule?")

Todestage

1885 - Carl Spitzweg, deutscher Maler ("Der arme Poet"), geb. 1808