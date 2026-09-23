Kalenderblatt: Was geschah am 23. September?

1925 - Hartmut von Hentig (101), deutscher Pädagoge und Bildungsreformer, Schöpfer der Laborschule und des Oberstufenkollegs in Bielefeld, rund 70 Buchveröffentlichungen ("Wie hoch ist die Höhere Schule?")

Todestage

2025 - Claudia Cardinale, italienische Schauspielerin ("8 1/2", "Der Leopard", "Spiel mir das Lied vom Tod"), geb. 1938