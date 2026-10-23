Kalenderblatt: Was geschah am 23. Oktober?

Historische Daten

2011 - Die islamistische Ennahdha-Partei gewinnt mit riesigem Abstand die erste freie Wahl in Tunesien. Zweitstärkste Partei wird die Mitte-Links-Partei "Kongress für die Republik" (CPR). Auf Platz drei landet die sozialdemokratische Partei Ettakatol.