Kalenderblatt: Was geschah am 23. Oktober?

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 23. Oktober 2026
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 23. Oktober 2026
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Jakobus, Johannes, Oda, Severin
2011 - Die islamistische Ennahdha-Partei gewinnt mit riesigem Abstand die erste freie Wahl in Tunesien. Zweitstärkste Partei wird die Mitte-Links-Partei "Kongress für die Republik" (CPR). Auf Platz drei landet die sozialdemokratische Partei Ettakatol.
2001 - Apple-Chef Steve Jobs präsentiert das portable Musik-Abspielgerät "iPod".
1996 - Papst Johannes Paul II. erkennt die auf Charles Darwin zurückgehende Evolutionstheorie als mit dem christlichen Glauben vereinbar an.
1956 - In Ungarn beginnen Proteste gegen die Alleinherrschaft der Kommunistischen Partei. Der Volksaufstand wird am 11. November von Sowjettruppen blutig niedergeschlagen.
1956 - Mit der Annahme der Satzung gründen 81 UN-Staaten die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEA). Die autonome UN-Behörde überprüft weltweit nukleare Anlagen und wacht über die Einhaltung des Atomwaffensperrvertrags.
1986 - Emilia Clarke (40), britische Schauspielerin ("Game of Thrones")
1976 - Ryan Reynolds (50), kanadischer Schauspieler, ("Deadpool"-Reihe, "Selbst ist die Braut")
1956 - Katrin Sass (70), deutsche Schauspielerin (Film "Good Bye, Lenin!", TV-Serien "Weissensee", "Der Usedom-Krimi")
1951 - Gerd Kische (75), deutscher Fußballspieler (Hansa Rostock 1970-1982, 63 Spiele für die Nationalmannschaft der DDR)
1984 - Oskar Werner, österreichischer Schauspieler ("Jules und Jim", "Fahrenheit 451", 1966 Golden Globe für "Der Spion, der aus der Kälte kam"), geb. 1922