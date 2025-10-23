 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Wissen

  4. Was geschah am 23. Oktober?

Kalenderblatt Was geschah am 23. Oktober?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Kalenderblatt: Was geschah am 23. Oktober?
1
Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 23. Oktober 2025

Nach der Werbung weiterlesen

Namenstag

Jakobus, Johannes, Oda, Severin

Historische Daten

2020 - Das Verfassungsgericht Brandenburg annulliert das sogenannte Paritätsgesetz. Es sah auf Listen für Landtagswahlen eine gleichmäßige Besetzung mit Frauen und Männern vor.

2015 - Ein Reisebus mit einer Seniorengruppe stößt bei Puisseguin nahe Bordeaux mit einem Lastwagen zusammen, 43 Menschen sterben.

2005 - In Polen wird der nationalkonservative Lech Kaczynski mit 54 Prozent der Wählerstimmen zum neuen Präsidenten gewählt.

1970 - Der erste "Schulmädchen-Report" kommt in die deutschen Kinos. Sieben Millionen Kinozuschauer hat der Sex-Film unter dem Deckmantel einer Dokumentation in den Folgemonaten. Bis 1980 folgen zwölf weitere Teile.

1955 - Die Saarländer votieren in einem Referendum gegen das "Saarstatut", das eine Zoll- und Währungsunion mit Frankreich vorsah. Das Saarland, seit Kriegsende ein teilautonomes Land, wird schließlich in die Bundesrepublik eingegliedert.

Geburtstage

1956 - Katrin Sass (69), deutsche Schauspielerin (Film "Good Bye, Lenin!", TV-Serien "Weissensee", "Der Usedom-Krimi")

1954 - Uli Stein (71), deutscher Fußballspieler, 512 Bundesligaspiele als Torhüter beim Hamburger SV, Eintracht Frankfurt und Arminia Bielefeld

1940 - Pelé, brasilianischer Fußballer, Weltmeister 1958, 1962, 1970, gest. 2022

1925 - Johnny Carson, amerikanischer Entertainer und Talkmaster, moderiert 30 Jahre lang die "Tonight Show" bei NBC, gest. 2005

Todestage

2002 - Marianne Hoppe, deutsche Bühnen- und Filmschauspielerin ("Der Schimmelreiter", "Romanze in Moll"), spielte an großen Theaterbühnen in Düsseldorf, Hamburg, Bochum, Wien und Berlin, geb. 1909