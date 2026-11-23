1926 - Rafi Eitan, israelischer Politiker, unter Eitans Leitung spüren Mossad-Agenten Adolf Eichmann 1960 in Argentinien auf und entführen ihn nach Israel, gest. 2019

Todestage

1991 - Klaus Kinski, deutscher Schauspieler ("Fitzcarraldo", "Der schwarze Abt"), geb. 1926