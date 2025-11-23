 
Kalenderblatt Was geschah am 23. November?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 23. November 2025

Namenstag

Felizitas, Klemens, Kolumban, Trudo

Historische Daten

2024 - Deutschlands Curling-Männer sind nach 20 Jahren wieder Europameister. Das Team um Skip Marc Muskatewitz besiegt im finnischen Lohja mit 9:7 Titelverteidiger und Rekord-Champion Schottland.

2020 - US-Präsident Donald Trump leitet die Übergabe der Amtsgeschäfte an seinen Nachfolger Joe Biden ein, der Zugang zu Strukturen des Regierungsapparats erhält. Eine Wahlniederlage räumt er jedoch nicht ein.

2005 - Rund 90 Jahre nach ihrer Einführung fällt die Sperrstunde in britischen Pubs. Zum ersten Mal seit 1915 haben Kneipenwirte das Recht, ihren Gästen auch nach 23.00 Uhr noch einzuschenken.

1980 - Das folgenschwerste Erdbeben in Italien seit 50 Jahren mit dem Epizentrum östlich von Neapel erreicht die Stärke 6,8. Mehr als 2.900 Menschen kommen ums Leben.

1890 - Mit dem Tod des niederländischen Königs Wilhelm III. erlischt die Personalunion der Niederlande mit Luxemburg, das somit souveränes Großherzogtum wird.

Geburtstage

1965 - Marcel Beyer (60), deutscher Schriftsteller ("Flughunde"), Heinrich-Böll-Preis 2001, Georg-Büchner-Preis 2016

1955 - Mariele Millowitsch (70), deutsche Schauspielerin ("girl friends", Krimiserie "Marie Brand")

1950 - Chuck Schumer (75), amerikanischer Politiker, Führer der Demokraten im US-Senat seit 2017

1825 - Henriette Goldschmidt, deutsche Pädagogin, Mitbegründerin des "Allgemeinen Deutschen Frauenvereins", gest. 1920

Todestage

2020 - Karl Dall, deutscher Komiker, Moderator ("Dall-As") und Entertainer, Mitbegründer der Musik-Gruppe Insterburg & Co 1967, geb. 1941