Kalenderblatt: Was geschah am 23. Mai?

Historische Daten

2021 - Eine Passagiermaschine auf dem Weg von Griechenland nach Litauen wird wegen einer angeblichen Bombendrohung von einem belarussischen Kampfflugzeug zur Landung in Minsk gezwungen. Der belarussische Regierungskritiker Roman Protassewitsch und seine Freundin sind an Bord und werden verhaftet. Beide erhalten später mehrjährige Haftstrafen.