Kalenderblatt: Was geschah am 23. März?

Todestage

2011 - Elizabeth Taylor, amerikanische Schauspielerin, zwei Oscars als beste Hauptdarstellerin: 1961 für "Telefon Butterfield 8", 1967 für "Wer hat Angst vor Virginia Woolf?", geb. 1932

1966 - Marie-Elisabeth Lüders, deutsche Politikerin (FDP) und Frauenrechtlerin, Namensgeberin des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses des Deutschen Bundestags, geb. 1878