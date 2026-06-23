Kalenderblatt: Was geschah am 23. Juni?

1906 - Wolfgang Koeppen, deutscher Schriftsteller (Romantrilogie "Tauben im Gras", "Das Treibhaus", "Der Tod in Rom"), gest. 1996

Todestage

1981 - Zarah Leander, schwedische Schauspielerin und Sängerin ("Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen"), geb. 1907