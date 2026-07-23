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Kalenderblatt Was geschah am 23. Juli?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Kalenderblatt: Was geschah am 23. Juli?
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Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 23. Juli 2026

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Namenstag

Apollinaris, Birgitta, Liborius

Historische Daten

2001 - Der Bundestag beginnt mit dem Umzug in das neu errichtete Paul-Löbe-Haus. Der etwa 580 Millionen Mark teure Bau wurde von Stephan Braunfels entworfen.

1986 - Der britische Prinz Andrew heiratet in London die Bürgerliche Sarah Ferguson.

1976 - In Lissabon wird die erste demokratische Regierung Portugals seit mehr als 50 Jahren vereidigt. Neuer Ministerpräsident ist der Sozialist Mário Soares.

1926 - Die Lufthansa erprobt die Flugverbindung in den Fernen Osten. Zwei Maschinen fliegen von Berlin über Moskau nach Peking.

1851 - Kaiser Franz Joseph von Österreich bewilligt die Einrichtung der "Centralanstalt für meteorologische und magnetische Beobachtungen". Die heutige GeoSphere Austria ist einer der ältesten Wetterdienste der Welt.

Geburtstage

1987 - Julian Nagelsmann (39), deutscher Fußballtrainer, Bundestrainer 2023-2026, bis dahin jüngster Trainer der Bundesliga-Geschichte in Hoffenheim 2016-2019, FC Bayern München 2021-2023

1961 - Martin Gore (65), britischer Popmusiker, Gitarrist und Songschreiber der Synthie-Pop-Band Depeche Mode ("People Are People")

1961 - Woody Harrelson (65), amerikanischer Schauspieler ("True Detective", "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri")

1941 - Sergio Mattarella (85), italienischer Jurist und Politiker, Staatspräsident seit 2015

Todestage

2011 - Amy Winehouse, britische Soulsängerin (Album "Back To Black"), geb. 1983