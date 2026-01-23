Kalenderblatt: Was geschah am 23. Januar?

1981 - Der ehemalige Bundesjustizminister und Münchner Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel wird vom Berliner Abgeordnetenhaus zum neuen Regierenden Bürgermeister gewählt. Als Nachfolger von Dietrich Stobbe soll er die SPD vor einem völligen Desaster bei der Wahl im Mai bewahren. Diese geht verloren, Vogel wird von Richard von Weizsäcker (CDU) abgelöst.