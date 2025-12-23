Kalenderblatt: Was geschah am 23. Dezember?

Historische Daten

2020 - Der im deutschen Exil lebende Journalist Can Dündar wird in der Türkei zu mehr als 27 Jahren Haft verurteilt. Hintergrund des Verfahrens ist ein Zeitungsbericht aus dem Jahr 2015, in dem die regierungskritische Zeitung "Cumhuriyet" unter dem damaligen Chefredakteur Dündar geheime Informationen veröffentlichte, die Waffenlieferungen der Regierung an Rebellen in Syrien belegen sollten.