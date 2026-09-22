Kalenderblatt: Was geschah am 22. September?

1896 - Elisabeth Selbert, deutsche Juristin und Politikerin (SPD), als eine der "Mütter des Grundgesetzes", mitverantwortlich für die Formulierung in Artikel 3 GG "Männer und Frauen sind gleichberechtigt", gest. 1986

Todestage

2001 - Isaac Stern, amerikanischer Geiger, galt als einer der führenden Violinvirtuosen des 20. Jahrhunderts, geb. 1920