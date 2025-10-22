Kalenderblatt: Was geschah am 22. Oktober?

Historische Daten

2022 - Giorgia Meloni, Parteichefin der rechtsradikalen Fratelli d'Italia, wird als erste Frau in der Geschichte Italiens als Regierungschefin vereidigt. Sie führt eine rechte Regierung bestehend aus den Fratelli, der konservativen Forza Italia und der rechtspopulistischen Lega.