Kalenderblatt: Was geschah am 22. Oktober?

1946 - In der Sowjetischen Besatzungszone beginnt in der Nacht zum 22. Oktober die Zwangsverschickung deutscher Wissenschaftler, Techniker und anderer Spezialisten in die Sowjetunion. Mit ihren Familien sind mehrere Tausend Menschen betroffen. Die später als "Aktion Ossawakim" bezeichnete Maßnahme soll deutsches Fachwissen für sowjetische Forschungs- und Rüstungsprogramme nutzbar machen.