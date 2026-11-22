Historische Daten

2025 - Die Weltklimakonferenz im brasilianischen Belém endet ohne wegweisende Fortschritte im Kampf gegen die Erderwärmung. Nach zweiwöchigen Verhandlungen wird nur beschlossen, dass reiche Staaten ihre Klimahilfen an ärmere Länder erhöhen. Es ist von einer Verdreifachung bis 2035 die Rede, konkrete Zahlen werden nicht genannt.