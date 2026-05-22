Kalenderblatt: Was geschah am 22. Mai?

1937 - Elfi von Kalckreuth (89), deutsche Moderatorin, Fernsehmoderatorin beim ZDF in den 1970er und 1980er Jahren

Todestage

1972 - Margaret Rutherford, britische Theater- und Filmschauspielerin, Darstellerin der Miss Marple in Agatha-Christie-Verfilmungen, geb. 1892