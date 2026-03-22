Kalenderblatt: Was geschah am 22. März?

1931 - William Shatner (95), kanadischer Schauspieler (Rolle des Captain Kirk in der Fernsehserie "Raumschiff Enterprise" und den Kinofilmen der "Star Trek"-Reihe)

Todestage

2001 - William Hanna, amerikanischer Cartoonist und Animationsfilmer ("Familie Feuerstein", "Tom & Jerry"), geb. 1910