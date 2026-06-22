Kalenderblatt: Was geschah am 22. Juni?

1901 - Luise Albertz, deutsche Politikerin (SPD), Vorsitzende des Petitionsausschusses im Bundestag 1949-1959 ("Mutter der Bedrängten"), Oberbürgermeisterin von Oberhausen 1946-1948 und 1956-1979, gest. 1979

Todestage

2023 - Horst-Dieter Höttges, deutscher Fußballspieler, Deutscher Meister 1965 mit dem SV Werder Bremen, mit der Nationalmannschaft Europameister 1972 und Weltmeister 1974, geb. 1943