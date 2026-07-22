Kalenderblatt: Was geschah am 22. Juli?

Historische Daten

2016 - Bei einem Amoklauf im Münchener Olympia-Einkaufszentrum erschießt ein 18-Jähriger neun Menschen. Es gibt Fehlalarme und Panik im ganzen Stadtgebiet. Auf der Flucht vor der Polizei tötet sich der Angreifer, ein Deutsch-Iraner, selbst. Er war ein Bewunderer des norwegischen Rechtsterroristen Anders Breivik.