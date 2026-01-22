Kalenderblatt: Was geschah am 22. Januar?

Historische Daten

2025 - In einem Aschaffenburger Park ersticht ein abgelehnter Asylbewerber aus Afghanistan unvermittelt einen kleinen Jungen und einen Mann. Im laufenden Bundestagswahlkampf entsteht eine heftige Debatte über die Asylpolitik. Der Täter wird nach einem Prozess im Oktober schuldunfähig in die Psychiatrie eingewiesen.