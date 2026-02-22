 
Was geschah am 22. Februar?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Kalenderblatt: Was geschah am 22. Februar?
Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 22. Februar 2026

Namenstag

Margareta

Historische Daten

2011 - Ein schweres Erdbeben der Stärke 6,3 erschüttert die zweitgrößte neuseeländische Stadt Christchurch. 185 Menschen kommen ums Leben.

2006 - Bei einem Sprengstoffanschlag im nordirakischen Samarra wird die Goldkuppel des Askari-Schreins, eines der wichtigsten Heiligtümer der schiitischen Muslime, zerstört. Danach eskaliert die Gewalt zwischen Schiiten und Suniten im Irak.

1996 - Der französische Staatspräsident Jacques Chirac erklärt, dass Frankreich die Wehrpflicht zugunsten einer Berufsarmee im Jahr 2001 abschaffen will.

1966 - Die Chemieprofessorin Margot Becke-Goehring wir als erste Frau zur Rektorin einer Universität in der Bundesrepublik ernannt. Sie tritt ihr Amt an der Heidelberger Ruprecht-Karls-Universität im Wintersemester 1966/1967 an.

1876 - In Baltimore (US-Bundesstaat Maryland) wird die Johns Hopkins Universität gegründet. Als erste Hochschule in den USA soll sie nach deutschem Vorbild Lehre und Forschung verbinden.

Geburtstage

1981 - Chakuza (45), österreichischer Hip-Hop-Musiker ("Magnolia", "Exit")

1980 - Jeanette Biedermann (46), deutsche Popsängerin ("Go Back", "Run With Me") und Schauspielerin ("Gute Zeiten, schlechte Zeiten")

1972 - Claudia Pechstein (54), deutsche Eisschnellläuferin, fünfmalige Eisschnelllauf-Olympiasiegerin

1941 - Jürgen Nöldner, deutscher Fußballspieler, 30 Länderspiele und 16 Tore für die DDR, gest. 2022

Todestage

2006 - Hilde Domin, deutsche Schriftstellerin und Lyrikerin (Gedichtbände "Rückkehr der Schiffe", "Ich will dich"), Rainer-Maria-Rilke-Preis für Lyrik 1976, geb. 1909