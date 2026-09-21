Kalenderblatt: Was geschah am 21. September?

1956 - Der Magistrat von Ost-Berlin beschließt den Wiederaufbau des im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigten Brandenburger Tores. Das Berliner Wahrzeichen steht auf Ost-Berliner Gebiet unmittelbar an der Sektorengrenze. Unter den Linden soll auch Karl Friedrich Schinkels Neue Wache wiederhergestellt werden.