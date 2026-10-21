Kalenderblatt: Was geschah am 21. Oktober?

1926 - Leo Kirch, deutscher Medienunternehmer (Medienkonzern KirchGruppe, zu der unter anderem die Sender ProSiebenSat.1 und Premiere gehörten), gest. 2011

Todestage

2016 - Manfred Krug, deutscher Schauspieler (Film "Spur der Steine", TV-Serien "Auf Achse", "Liebling Kreuzberg", Hamburger "Tatort"-Kommissar Paul Stoever), geb. 1937