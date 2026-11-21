1946 - Youri Vamos (80), deutsch-ungarischer Ballettdirektor, Choreograph und Tänzer, 1996-2009 Ballettdirektor der Deutschen Oper am Rhein in Düsseldorf

Todestage

1916 - Kaiser Franz Joseph, österreichischer Kaiser 1848-1916 und König von Ungarn 1867-1916, geb. 1830