Kalenderblatt: Was geschah am 21. Juni?

1826 - Georg von Neumayer, deutscher Polarforscher und Geophysiker, nach ihm ist die deutsche Antarktis-Forschungsstation Neumayer III benannt, gest. 1909

Todestage

1996 - Gerhard Wendland, deutscher Schlagersänger, einer der erfolgreichsten und beliebtesten Schlagersänger der Wirtschaftswunderjahre ("Das machen nur die Beine von Dolores"), geb. 1916