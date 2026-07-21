Kalenderblatt: Was geschah am 21. Juli?

1941 - Hemjö Klein (85), deutscher Wirtschaftsmanager, "Erfinder" der Bahncard, Vorstandsmitglied der Deutschen Bundesbahn 1982-1993 und der Lufthansa 1993-1998

Todestage

2001 - Einar Schleef, deutscher Regisseur und Dramatiker (Roman "Gertrud", Skript und Regie von "Totentrompeten", Regie von Rolf Hochhuths Stück "Wessies in Weimar"), geb. 1944