Kalenderblatt: Was geschah am 21. Januar?

2011 - Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte rügt in einem Grundsatzurteil die EU-Asylpolitik scharf. Die Richter in Straßburg werfen Griechenland und Belgien einen Verstoß gegen das Verbot unmenschlicher Behandlung vor. Belgien hatte nach Griechenland abgeschoben, obwohl die katastrophalen Zustände dortiger Auffanglager bekannt waren.