Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Kalenderblatt: Was geschah am 21. Februar?
Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 21. Februar 2026

Namenstag

Germanus, Petrus

Historische Daten

2025 - Im Stelenfeld des Berliner Holocaust-Mahnmals wird ein spanischer Tourist mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Nach Einschätzung der Berliner Staatsanwaltschaft war die Tat radikal-islamistisch und antisemitisch motiviert. Angeklagt wird ein 19-jähriger anerkannter Flüchtling aus Syrien.

2001 - Beim bisher größten Konsistorium der Kirchengeschichte ernennt Papst Johannes Paul II. 44 neue Kardinäle, darunter Karl Lehmann, Walter Kasper, Johannes Joachim Degenhardt und Leo Scheffczyk aus Deutschland.

1976 - Die Paralympischen Winterspiele feiern ihre Premiere im schwedischen Örnsköldsvik. Sommerspiele für Sportler mit Behinderung gab es bereits seit 1960.

1946 - Die erste Ausgabe der Wochenzeitung "Die Zeit" erscheint in Hamburg.

1916 - Im Ersten Weltkrieg beginnt die deutsche 5. Armee ihren Angriff auf die französischen Stellungen vor Verdun. Die Schlacht steht für eines der blutigsten Kapitel des Ersten Weltkriegs.

Geburtstage

1966 - Axel Bulthaupt (60), deutscher TV-Moderator, MDR-Magazine "Brisant" und "Unter uns"

1946 - Ottmar Schreiner, deutscher Politiker und Jurist, Vorsitzender der SPD-Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen (AfA) 2000-2012, gest. 2013

1942 - Margarethe von Trotta (84), deutsche Schauspielerin und Filmregisseurin, "Die bleierne Zeit", "Rosenstraße", "Rosa Luxemburg"

1937 - König Harald V. (89), norwegischer König, 1991 Nachfolger seines Vaters König Olav V.

Todestage

1971 - Tilla Durieux, deutsch-österreichische Schauspielerin ("Frau im Mond"), geb. 1880