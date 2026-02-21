Kalenderblatt: Was geschah am 21. Februar?

Historische Daten

2025 - Im Stelenfeld des Berliner Holocaust-Mahnmals wird ein spanischer Tourist mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Nach Einschätzung der Berliner Staatsanwaltschaft war die Tat radikal-islamistisch und antisemitisch motiviert. Angeklagt wird ein 19-jähriger anerkannter Flüchtling aus Syrien.