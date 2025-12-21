Kalenderblatt: Was geschah am 21. Dezember?

Historische Daten

2020 - Der Attentäter von Halle wird vom Oberlandesgericht Naumburg zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Am 9. Oktober 2019 hatte er vergeblich versucht, am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur die Synagoge von Halle zu stürmen und ein Massaker anzurichten. Davor ermordete er eine Passantin und in einem Imbiss einen 20-Jährigen.