Kalenderblatt: Was geschah am 20. September?

1875 - Matthias Erzberger, deutscher Politiker, unterzeichnete am Ende des Ersten Weltkrieges 1918 das Waffenstillstandsabkommen in Compiègne, Reichsfinanzminister 1919-1920, ermordet 1921

Todestage

2005 - Simon Wiesenthal, österreichisch-israelischer Architekt und Autor, überlebte mehrere Konzentrationslager und widmete sein Leben der Suche und Verfolgung von untergetauchten Nazi-Verbrechern, Gründer des Dokumentationszentrums des Bundes Jüdischer Verfolgter des Naziregimes in Wien, geb. 1908