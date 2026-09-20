Kalenderblatt: Was geschah am 20. September?

1996 - In einer Urabstimmung sprechen sich die Mitglieder des westdeutschen PEN-Clubs für eine Vereinigung mit dem ostdeutschen Pendant des Schriftstellerverbands aus. Um die Vereinigung hatten die West-Autoren sieben Jahre lang gestritten. Dem Ost-PEN war eine zu große Nähe zu den DDR-Machthabern vorgeworfen worden.