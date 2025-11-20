Kalenderblatt: Was geschah am 20. November?

1925 - Johanna Quaas (100), deutsche Turnerin, wird 2012 als älteste Wettkampfturnerin der Welt ins Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen

Todestage

2020 - Udo Walz, deutscher Promi-Friseur, eröffnete 1968 seinen ersten Salon in Berlin, geb. 1944