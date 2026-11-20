Historische Daten

2025 - Ein Gemälde der mexikanischen Künstlerin Frida Kahlo (1907-1954) wird in New York für 54,7 Millionen US-Dollar (etwa 48 Millionen Euro) versteigert. Das 1940 gemalte Bild "El sueño (La cama)" wird damit zum teuersten je bei einer Auktion verkauften Werk einer Frau.