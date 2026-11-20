Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 20. November 2026
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 20. November 2026
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Korbinian, Bernward, Edmund
2025 - Ein Gemälde der mexikanischen Künstlerin Frida Kahlo (1907-1954) wird in New York für 54,7 Millionen US-Dollar (etwa 48 Millionen Euro) versteigert. Das 1940 gemalte Bild "El sueño (La cama)" wird damit zum teuersten je bei einer Auktion verkauften Werk einer Frau.
2006 - Mit Gewehren, Sprengfallen und Rauchbomben überfällt ein 18-Jähriger im westfälischen Emsdetten seine frühere Schule, schießt fünf Menschen an und tötet anschließend sich selbst.
1966 - In einer Volksabstimmung lehnt die Mehrzahl der Männer im Schweizer Kanton Zürich zum vierten Mal das Wahlrecht für Frauen ab.
1956 - Fünf Zeitungsverleger und fünf Journalisten gründen in Bonn den Deutschen Presserat, das freiwillige Selbstkontrollorgan der Printmedien.
1811 - In Essen gründet Friedrich Krupp sein Gussstahlwerk, eine Fabrik zur Herstellung von Gussstahl nach englischem Qualitätsmaßstab und den daraus angefertigten Produkten.
1956 - Bo Derek (70), amerikanische Schauspielerin ("Zehn - Die Traumfrau", "Tarzan, Herr des Urwalds")
1956 - Olli Dittrich (70), deutscher Komiker und Musiker ("Dittsche", "Olli, Tiere, Sensationen")
1946 - Patriarch Kirill (80), russischer Patriarch, Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche seit 2009
1936 - Don DeLillo (90), amerikanischer Schriftsteller ("Weißes Rauschen", "Mao II", "Libra")
1991 - Helga Hahnemann, deutsche Schauspielerin, Sängerin und Kabarettistin ("Helgas Fitparade"), Fernsehstar in der DDR, geb. 1937