Kalenderblatt: Was geschah am 20. März?

1966 - Der Coupe Jules Rimet, seit 1930 bei den Fußball-Weltmeisterschaften die begehrte Siegestrophäe, wird in London aus einer Ausstellung gestohlen. Der kleine Hund "Pickles" von Scotland Yard spürt den Pokal eine Woche später in einem Vorstadtgarten von London wieder auf und wird weltberühmt. 1983 wird der Pokal erneut gestohlen und verschwindet für immer.