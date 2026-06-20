Kalenderblatt: Was geschah am 20. Juni?

1941 - Ulf Merbold (85), deutscher Astronaut und Physiker, erster Westdeutscher im Weltall mit der ersten "Spacelab"-Mission der US-Raumfähre Columbia 1983

Todestage

2021 - Herbert Schnoor, deutscher Politiker (SPD), Innenminister von Nordrhein-Westfalen 1980-1995, geb. 1927