Kalenderblatt: Was geschah am 20. Januar?

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 20. Januar 2026
Fabian, Sebastian
1986 - Frankreich und Großbritannien vereinbaren den Bau eines Eisenbahntunnels (Eurotunnel) unter dem Ärmelkanal.
1981 - Nach langwierigen Verhandlungen und 444 Tagen Gefangenschaft in der besetzten US-Botschaft im iranischen Teheran werden 52 amerikanische Geiseln freigelassen.
1961 - John F. Kennedy wird als 35. US-Präsident vereidigt. Mit 43 Jahren ist er der zweitjüngste Präsident und erste Katholik in diesem Amt.
1946 - Die Gemeinderatswahlen (bis 27. Januar) in der amerikanischen Besatzungszone sind die ersten freien, gleichen und geheimen Wahlen in Deutschland seit 1933.
1936 - Edward VIII. wird nach dem Tod seines Vaters George V. zum König von Großbritannien proklamiert. Im Dezember 1936 dankt er ab, um die geschiedene Amerikanerin Wallis Simpson zu heiraten.
1971 - Gary Barlow (55), britischer Popsänger, Sänger der Boygroup Take That (1989-1996)
1966 - Peter Tschentscher (60), deutscher Politiker (SPD), Erster Bürgermeister von Hamburg seit 2018
1956 - Axel Hacke (70), deutscher Journalist und Schriftsteller (Bücher: "Fussballgefühle", "Wumbaba"-Trilogie)
1951 - Herbert Fritsch (75), deutscher Schauspieler, Theaterregisseur und Filmemacher ("Hamlet X")
2022 - Meat Loaf, amerikanischer Rocksänger ("I'd Do Anything For Love" (1993), Rolle im Film "Rocky Horror Picture Show"), geb. 1947