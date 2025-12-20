Kalenderblatt: Was geschah am 20. Dezember?

Historische Daten

2024 - Ein Autofahrer rast auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt durch eine Sicherheitsgasse in eine Menschenmenge. Dabei werden fünf Menschen getötet und mehr als 200 teils schwerst verletzt. Als Täter wird ein Mann aus Saudi-Arabien festgenommen, der seit 2006 in Deutschland lebt und als Arzt in Sachsen-Anhalt arbeitet. Er war als islamkritischer Aktivist aufgefallen.