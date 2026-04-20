Kalenderblatt: Was geschah am 20. April?

Historische Daten

2021 - Im Prozess um die Tötung des Afroamerikaners George Floyd sprechen die Geschworenen in Minneapolis (US-Bundesstaat Minnesota) den weißen Ex-Polizisten Derek Chauvin in allen Anklagepunkten schuldig. Er wird zu 22 Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Bei der Festnahme Floyds im Mai 2020 hatte Chauvin sein Knie neun Minuten auf dessen Hals gedrückt.