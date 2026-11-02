Kalenderblatt: Was geschah am 2. November?

1961 - CDU/CSU und FDP einigen sich auf die Bildung einer Koalition, in der Konrad Adenauer noch zwei Jahre Bundeskanzler bleiben soll. Zuvor waren die Liberalen mit der Parole "Mit der CDU, aber ohne Adenauer" in den Wahlkampf gezogen. Der FDP haftet danach lange das Odium der "Umfallerpartei" an.