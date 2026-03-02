Kalenderblatt: Was geschah am 2. März?

Historische Daten

2025 - Bei der Hamburger Bürgerschaftswahl können SPD und Grüne trotz Verlusten ihr Regierungsbündnis fortsetzen. Die SPD (33,5 Prozent) von Bürgermeister Peter Tschentscher wird erneut stärkste Kraft. Die CDU (19,8) verdrängt die Grünen (18,5) von Platz zwei. Die Linke (11,2) liegt vor der AfD (7,5).