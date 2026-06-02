Kalenderblatt: Was geschah am 2. Juni?

1936 - Bazon Brock (90), deutscher Philosoph und Aktionskünstler (Bücher: "Ästhetik als Vermittlung - Arbeitsbiographie eines Generalisten", "Lockbuch Bazon Brock")

Todestage

2016 - Andrzej Niemczyk, polnischer Volleyballtrainer, Trainer der deutschen Frauen-Nationalmannschaft 1981-1989, geb. 1944