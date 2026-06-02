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  4. Was geschah am 2. Juni?

Kalenderblatt Was geschah am 2. Juni?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Kalenderblatt: Was geschah am 2. Juni?
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Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 2. Juni 2026

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Namenstag

Armin, Erasmus, Eugen, Stephan

Historische Daten

2016 - In einer Resolution bezeichnet der Bundestag die Massaker an den Armeniern im Osmanischen Reich 1915 als "Völkermord". Am 2. September beschwichtigt Berlin den aufgebrachten Nato-Partner Türkei: Die Resolution sei nicht "rechtsverbindlich".

1991 - In Deutschland beginnt das ICE-Zeitalter: Auf der Strecke Hamburg-München fährt der erste fahrplanmäßige ICE-Hochgeschwindigkeitszug.

1976 - Der ehemalige bolivianische Präsident Juan Jose Torres wird in Argentinien entführt und ermordet. Der linksgerichtete Torres war 1970 bis 1971 Präsident, bis er durch einen Putsch gestürzt wurde.

1946 - Bei einem Volksentscheid entscheiden sich die Italiener für die Abschaffung der Monarchie. König Umberto II. geht ins Exil und Italien wird eine Republik.

1886 - Zum ersten und bisher einzigen Mal heiratet mit Grover Cleveland ein US-Präsident im Weißen Haus.

Geburtstage

1966 - Tobias Rehberger (60), deutscher Bildhauer und Installationskünstler, Goldener Löwe der Kunst-Biennale in Venedig 2009

1946 - Lasse Hallström (80), schwedischer Filmregisseur ("Mein Leben als Hund", "Chocolat")

1941 - Stacy Keach (85), amerikanischer Schauspieler (TV-Serie "Mike Hammer")

1936 - Bazon Brock (90), deutscher Philosoph und Aktionskünstler (Bücher: "Ästhetik als Vermittlung - Arbeitsbiographie eines Generalisten", "Lockbuch Bazon Brock")

Todestage

2016 - Andrzej Niemczyk, polnischer Volleyballtrainer, Trainer der deutschen Frauen-Nationalmannschaft 1981-1989, geb. 1944