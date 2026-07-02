Kalenderblatt: Was geschah am 2. Juli?

Historische Daten

2025 - Im Prozess gegen Sean "Diddy" Combs wegen Sexualstraftaten sprechen die Geschworenen den früheren Rap-Superstar von den schwersten Vorwürfen frei. Combs wird lediglich im Zusammenhang mit Prostitution schuldig gesprochen und Anfang Oktober zu einer Gefängnisstrafe von vier Jahren und zwei Monaten verurteilt.