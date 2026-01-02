 
Kalenderblatt Was geschah am 2. Januar?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 2. Januar 2026

Namenstag

Adalhard, Basilius, Gregor

Historische Daten

2006 - Beim Einsturz einer Eissporthalle im oberbayerischen Bad Reichenhall kommen 15 Menschen ums Leben. Die meisten Todesopfer sind Kinder und Jugendliche.

1981 - ARD und ZDF beginnen mit der bundesweiten Ausstrahlung eines gemeinsamen Vormittagsprogramms.

1971 - Nach einem Fußballspiel im Ibrox-Park-Stadion in Glasgow durchbricht eine Menschenmenge das Geländer einer Ausgangstreppe und löst so eine Panik aus. 66 Menschen kommen ums Leben.

1956 - Die ersten 1.000 Freiwilligen der neu gegründeten Bundeswehr werden nach Andernach (Heer), Nörvenich (Luftwaffe) und Wilhelmshaven (Marine) einberufen.

1776 - In den österreichischen Erblanden untersagt Kaiserin Maria Theresia den Gebrauch der Folter bei Verhören.

Geburtstage

2006 - Nathalie Armbruster (20), deutsche Nordische Kombiniererin, Gesamtweltcup-Siegerin 2025

1986 - Nicole Reinhardt (40), deutsche Kanutin, olympisches Gold mit dem Kajak-Vierer über die 500-Meter-Distanz in Peking 2008, acht Weltmeistertitel

1961 - Ingo Lenßen (65), deutscher Jurist und TV-Schauspieler ("Lenßen und Partner")

1961 - Neil Dudgeon (65), britischer Schauspieler ("Inspector Barnaby")

Todestage

1861 - König Friedrich Wilhelm IV., preußischer König ab 1840, lehnte am 3. April 1849 die Kaiserkrone aus den Händen der Abgeordneten der Paulskirche ab, geb. 1795