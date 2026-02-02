Kalenderblatt: Was geschah am 2. Februar?

2021 - Der russische Kremlgegner Alexej Nawalny muss nach dem Urteil eines Moskauer Gerichts dreieinhalb Jahre in ein Straflager. Er habe mehrfach gegen Bewährungsauflagen in einem früheren Strafverfahren von 2014 verstoßen. Der Gegner von Präsident Wladimir Putin hatte sich in Deutschland fünf Monate lang von einem Anschlag mit dem chemischen Kampfstoff Nowitschok erholt.