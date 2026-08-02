Kalenderblatt: Was geschah am 2. August?

2006 - Die Genfer Konventionen zu Fragen der Behandlung von Soldaten und Zivilisten bei kriegerischen Auseinandersetzungen sind jetzt von jedem Land der Welt akzeptiert. Mit dem Beitritt von Montenegro am 2. August bekennen sich alle 192 UN-Staaten der Erde zu den vier Konventionen aus dem Jahr 1949.